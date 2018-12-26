Чемодан, вокзал, Европа: Спрос россиян на зарубежную недвижимость подскочил почти вдвое 5 26.12.2018, 13:04

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Чем выше российская экономика «поднимается с колен», тем больше людей готовят пути бегства.

Чем выше «поднимается с колен» российская экономика, тем больше имеющих деньги людей ищут «запасной аэродром» за границей, пишет finanz.ru.

За два года интерес россиян к зарубежной недвижимости вырос на 70%, выяснили эксперты Финансового университета при Правительстве РФ. Увеличение этого показателя свидетельствует о желании обезопасить свои накопления, вложив их в жилье за границей, поясняет проректор университета Алексей Зубец.

При этом уровень благополучия россиян все еще значительно отстает от уровня жизни в других странах, где владение иностранной недвижимостью - достаточно распространенное явление, добавляет он.

Порядка 83% общего спроса россиян приходится на заграничные дома и квартиры. Чаще всего россияне покупают зарубежную недвижимость в Болгарии. Помимо нее, их интересует жилье в Германии, Чехии, Турции, на Кипре и в Черногории. Так, например, спрос на недвижимость в Турции за последние два года вырос практически в четыре раза, в Болгарии - в 2,5 раза, в Германии, Чехии, на Кипре и в Черногории - примерно в два раза.

Рост спроса на недвижимость в Испании оказался намного ниже среднего (20%), хотя ранее эта страна больше интересовала российских покупателей недвижимости. Спрос на жилье во Франции, Греции, в Великобритании и многих других странах Европы остался на уровне двухлетней давности или даже снизился. Остался прежним и спрос россиян на недвижимость в ближайшем зарубежье - в Казахстане, Азербайджане и в Украине.

Одновременно заметно оживился спрос на недвижимость в Армении и Грузии. Коренные россияне и выходцы из этих республик готовы вкладываться в приобретение недвижимости в этих странах с инвестиционными целями, в расчете на подъем экономики, а также для ведения бизнеса, полагают в Финансовом университете.

При этом лишь 2,5% жителей крупных и средних российских городов говорят о том, что среди их друзей и знакомых есть те, кто серьезно собирается в ближайшие год-два приобрести недвижимость за границей.