Андрей Сидоренко: Минское «Динамо» не всегда лезет на пятак 26.12.2018, 13:12

Андрей Сидоренко

Фото: khl.ru​

Рулевой «зубров» разобрал игру команды перед матчем КХЛ.

Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко поделился мнением о предстоящем матче с «Трактором», пишет официальный сайт минского «Динамо»

«Трактор» – клуб с богатыми традициями. Челябинская школа выпустила много знаменитых игроков. Хоккей здесь – вид спорта номер один. Каждый мальчишка мечтает играть в главной команде города. Болельщики очень любят «Трактор».

Матч предстоит непростой. У соперника выздоровели все хоккеисты и видна положительная динамика. «Трактор» очень неплохо провел выездную серию. Нужно сыграть дисциплинированно в обороне, не удаляться.

Что еще нужно улучшить? Игру под воротами. Причем как своими, так и чужими. Позволяем соперникам совершать повторные броски, а сами не всегда лезем на пятак. Понятно, что там бьют, но для этого и нужно мужество», — сказал Сидоренко.

Минское «Динамо» одержало победу в трех последних матчах. В таблице Западной конференции команда занимает 10-е место с 28 очками в 40 играх.