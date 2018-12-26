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Незавидная это доля - быть авторитарным правителем в XXI веке

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  • Егор Седов
  • 26.12.2018, 13:48
  • 2,052

Раздумывает сейчас Александр Григорьевич над жизнями и судьбами предшественников.

Трудны судьбы диктаторов. Приходится решать подростковый вопрос - "кем быть?" Хотя ведь давно уже не подросток, уже и наследник - не подросток.

Вот кем в жизни стать? Если не Каддафи - то Улманисом? Если не Улманисом - то Каддафи?

Можно, конечно, попробовать "сделать жизнь" с Франко... А наследник пускай сам выкарабкивается.

Но чтобы быть Франко, нужна изворотливость. И удачливость. Первое - имеется, а вот второе... Есть ли она в достаточном количестве?

Полагаю, раздумывает сейчас Александр Григорьевич над жизнями и судьбами предшественников. Крепко раздумывает. Незавидная это доля - быть авторитарным правителем в XXI веке...

Егор Седов, "Фейсбук"


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