Незавидная это доля - быть авторитарным правителем в XXI веке11
- Егор Седов
- 26.12.2018, 13:48
- 2,052
Раздумывает сейчас Александр Григорьевич над жизнями и судьбами предшественников.
Трудны судьбы диктаторов. Приходится решать подростковый вопрос - "кем быть?" Хотя ведь давно уже не подросток, уже и наследник - не подросток.
Вот кем в жизни стать? Если не Каддафи - то Улманисом? Если не Улманисом - то Каддафи?
Можно, конечно, попробовать "сделать жизнь" с Франко... А наследник пускай сам выкарабкивается.
Но чтобы быть Франко, нужна изворотливость. И удачливость. Первое - имеется, а вот второе... Есть ли она в достаточном количестве?
Полагаю, раздумывает сейчас Александр Григорьевич над жизнями и судьбами предшественников. Крепко раздумывает. Незавидная это доля - быть авторитарным правителем в XXI веке...
Егор Седов, "Фейсбук"