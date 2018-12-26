Михаил Жемчужный: Я благодарен неравнодушным людям за теплые слова в письмах 26.12.2018, 14:07

МИХАИЛ ЖЕМЧУЖНЫЙ

ФОТО: RFE/RL

Политзаключенного перевели в помещение камерного типа.

Руководство исправительной колонии №9 в Горках постановило от 12 декабря перевести политзаключенного Михаила Жемчужного из штрафного изолятора (ШИЗО) в помещение крытого типа (ПКТ). Об этом в письме к витебским правозащитникам сообщил сам Михаил Жемчужный, пишет «Витебская весна».

В помещении камерного типа политзаключенный будет находиться в течение 1 месяца. Это значит, что предстоящие новогодние праздники он проведет в менее жестких условиях содержания.

"В октябре 2018 года я выслал 4 письма к своим коллегам в Витебске. Однако письма эти были уничтожены. В акте администрация колонии объясняет уничтожение моей личной переписки таким образом: "За причинение вреда охраняемым законом правом госорганов, общественных объединений и отдельных граждан.."

Витебский правозащитник Леонид Светик подтвердил, что переписка с Жемчужным прерывалась на несколько месяцев.

"Начиная с октября и до конца декабря вообще не получал от Михаила Игоревича писем. За этот период я отослал ему несколько писем и одну поздравительную открытку, но ответов не было", - сообщал Леонид Светик.

Об отсутствии каких-либо почтовых контактов с политзаключенным Михаилом Жемчужным говорили и другие витебские адресанты.

В полученном наконец-то письме Михаил выражает благодарность "...витебским правозащитникам, политическим активистам и всем добрым и неравнодушным людям", которые поддерживают его "теплыми словами в своих письмах".

Поздравляет их также по случаю 70-летия принятия ООН Всемирной Декларации прав человека. И, на всякий случай, - с Рождеством и наступающим Новым годом.