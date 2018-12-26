Топ-5 оригинальных рецептов на Новый год 26.12.2018, 14:38

Несколько вариантов салатов для праздничного застолья.

«Оливье» и «Сельдь под шубой» – два классических праздничных салата, без которых не обходится ни один новогодний стол. «Сегодня» предлагает лучшие рецепты "шубы" на Новый год 2019.

«Селедка под шубой»: классический рецепт

Ингредиенты:

500 г филе соленой сельди

500 г моркови

500 г свеклы

500 г картофеля

200 г репчатого лука

200 г майонеза

соль по вкусу

черный молотый перец по вкусу

Рецепт приготовления:

Разогрейте духовку до 190 С. Заверните вымытые, но не очищенные овощи (кроме лука) в фольгу, положите сверток в форму и запекайте 40-50 минут до мягкости.

Очистите овощи и по отдельности натрите на крупной терке. Заправьте майонезом и приправьте солью и перцем по вкусу.

Лук нарежьте как можно мельче, положите в дуршлаг и обдайте кипятком.

Филе сельди мелко нарежьте.

В прозрачный салатник или порционные салатники выложите слоями: лук, сельдь и картофель. Выложите слой моркови и свеклы. Если у вас остались ингредиенты, повторите слои, начиная с лука.

Прикройте салатник пищевой пленкой и поставьте в холодильник на пару часов.

«Селедка под шубой» с яблоками и вареными яйцами

Ингредиенты:

4 средних свеклы или 2 больших

4 средних моркови

3 средних картофеля

1 большой красный лук

500 г селедки

2 яблока (кисло-сладких)

3 яйца

майонез

Рецепт приготовления:

Отварить до нужной готовности овощи (проверяйте их регулярно кончиком ножа на готовность).

Все овощи натереть на крупной терке. Селедку нарезать средними кубиками. Нашинковать лук.

Очистить яблоки, спрыснуть лимонным соком и тоже натереть на терке. Теперь выкладываем слои: свекла, морковь, картошка, селедка, лук, яблоко, свекла.

Каждый слой смазывается майонезом, сверху обсыпать крошкой из желтка. Убрать в холодильник и вынуть перед подачей.

Роллы "Селедка под шубой"

Возьмите две свеклы небольшого размера и очистите от кожуры. Положите на лист промасленной фольги, смажьте медом, посыпьте тимьяном и заверните. Запекайте в духовке до мягкости.

Залейте 30 г порошкового желатина 1 стакан холодной кипяченой воды. Натрите свеклу на мелкой терке и смешайте ее с набухшим желатином.

Оберните доску пищевой пленкой и равномерно выложите свеклу тонким слоем. Должно получиться два листа свекольной "бумаги". Накройте еще одним куском пищевой пленки и отправьте в холодильник.

Отварные свеклу, картофель, морковь и яйца натрите на терке, лук мелко порубите.

Выложите на свекольную "бумагу" картофель, морковь, немного лука, яйцо и совсем чуть-чуть майонеза. Сверху разложите тонкие ломтики селедки и заверните.

Быстрая "шуба"

Ингредиенты:

2-5 ломтиков сельди

3 яйца

1 свекла

1 картофелина

Зеленый лук

Майонез

Для украшения:

Шнитт-лук

Укроп

Черный перец

Рецепт приготовления:

Мелко нарежьте зеленый лук и выложите в мисочку.

Заранее отварите и остудите картофель и свеклу. Очистите и натрите на мелкой терке. Добавьте к зеленому луку.

Филе сельди мелко нарежьте и добавьте к овощам.

Отварите заранее и остудите в холодной воде яйца. Желтки натрите на терке или разомните вилкой. Добавьте желтки к овощам и сельди и заправьте майонезом. Приправьте черным перцем и перемешайте.

Натрите на мелкой терке яичные белки и выложите в небольшие мисочки, распределив по дну и внутренним стенкам. Аккуратно выложите готовый салат в мисочки, чтобы белок оставался снаружи.

Подавайте в мисочках или перевернув на тарелку. Приправьте черным перцем и украсьте зеленью.

"Суши-шуба"

Залейте горячей водой тертую свеклу и добавьте порошковый желатин. Перемешайте и процедите на плоскую тарелку. Отправьте свекольное желе в холодильник застывать.

Филе сельди разрежьте на одинаковые кусочки шириной 3-4 см. Заранее приготовленное картофельное пюре смешайте с перетертым на блендере шпинатом.

Выложите пюре на кусочки сельди, украсьте маринованным красным луком и зеленым луком.

Свекольное желе разрежьте на прямоугольники и положите сверху. Новогодний салат готов, можно подавать!