Экс-футболист «Карпат»: Большой минус Кононову за футболку с Путиным 2 26.12.2018, 14:34

Юрий Габовда

Юрий Габовда раскритиковал белорусского тренера за скандальный поступок.

Бывший игрок «Карпат» Юрий Габовда вспомнил о совместной работе в этом клубе с главным тренером «Спартака» Олегом Кононовым, пишет «Футбол 24».

– Олег Кононов: какой он в твоих воспоминаниях?

– Сейчас о Кононове рассказывают всякое, но я не могу об этом человеке сказать что-то плохое. Именно он дам мне путевку в большой футбол, доверил место на поле в матче УПЛ. Кононов – интересный человек, профессионал с большой буквы. Мне нравились его тренировки, его отношение к подопечным и тот рисунок игры, который он прививал «Карпатам». Конечно, огромный минус Кононову за эту футболку... Я очень сердился на него.

– Имеешь в виду футболку с Путиным?

– Да. Это мне очень не понравилось. Огромный косяк с его стороны. Не знаю истинных мотивов такого поступка. Возможно, тренера подставили. Но если принимать во внимание его период в «Карпатах» – никто не скажет о Кононова то плохое. Далеко не все удостаиваются звания «Почетного гражданина Львова». Это о чем-то и говорит. Ранее приветствовал Георгиевича с Днем рождения и другими праздниками. Последние 2-3 года уже не общаемся…