Навальный: Все богатство России осталось на запястьях олигархов и сенаторов 4 26.12.2018, 14:51

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Невозможно представить, чтобы в сенате США сидел чувак в часах за сотни тысяч долларов.

Иду по улице и вот о чем думаю.

Сенатор Клишас вчера ответил на наше расследование: — Ха-ха. Да, у меня есть все о чем говорит Навальный. И намного больше есть. ФБК нашел у меня 5 пар часов стоимостью 163 миллиона рублей? Да у меня 32 пары часов, они здесь хранятся в моем кабинете в Совете Федерации, в сейфе. У меня легальный доход, я налоги заплатил, пишет российский оппозиционер Алексей Навальный в Instagram.

Так и ответил, можете в прессе посмотреть. Типа, че лезете? У меня на самом деле часов на миллиард рублей и не вижу в этом проблем.

Я даже не буду сейчас рассматривать вопрос о том, как заработал деньги сенатор Клишас — он украл у нас всех «Норильский никель» и олигархи, которым досталось это предприятие, щедро заплатили.

Я о другом. Невозможно же представить, чтобы в сенате самой богатой страны в мире — США — сидел чувак в часах стоимостью несколько сот тысяч долларов.

А в бедной России это в порядке вещей.

Вот, несколько дней назад на пресс-конференции Путина его на всю страну просили помочь — надо перевезти больного ребенка из Иркутска в Москву. Что это означает? Да нищету это означает.

Все богатство России осталось на запястьях олигархов и сенаторов.

Ну и кроме того, надо же быть реально больным, чтобы купить себе несколько часов такой стоимости.

Много денег? Ну купи одни. А когда ты купил 32 пары, то тебе в дурдоме надо сидеть, а не в сенате.