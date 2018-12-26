На протестной карте Беларуси появится еще одна «горячая точка» 26.12.2018, 15:03

В Витебске начинается противостояние горожан с местной властью.

Новый градостроительный конфликт разгорается в Витебске. Местные власти собираются возвести в охранной зоне Нижнего замка Дворец бракосочетаний, пишет Telegram-канал «Баста!».

Жители протестуют против масштабной стройки и уничтожения исторического центра города. Об этом рассказал координатор Белорусского Национального Конгресса в Витебске Владимир Кийко:

5 декабря прошло собрание по обсуждению отчета об оценке воздействия на окружающую среду данного объекта. Я тоже там присутствовал. Все собравшиеся горожане высказались категорически против строительства.

Один из выступавших недоумевал: «Зачем власти хотят уничтожить исторический центр города? Неужели нет другого места для строительства?» Уверен, место выбрано не случайно. Дело в том, что тенденция на уничтожение всего белорусского наблюдается в нашей стране на протяжении последних двадцати лет.

Сейчас у власти находится оккупационный режим, цель которого - уничтожение всего, что хоть как-то может напоминать, что мы - нация, которая имеет свою историю, культуру и традиции. Это происходит как на государственном уровне, так и на местном.

Чиновники в свойственной им манере действуют нагло и подло, без оглядки на общественное мнение.

Ситуация с возведением Дворца бракосочетаний в Витебске очень напоминает историю со строительством ресторана «Поедем поедим» в Куропатах и аккумуляторного завода в Бресте. Похоже на протестной карте Беларуси появится еще одна «горячая точка» - город, в котором начнется противостояние горожан с местной властью.

Мы будем бороться за сохранение исторического центра Витебска. Властям советую еще раз подумать, стоит ли им ввязываться в конфликт, ведь общественное мнение — на нашей стороне. Эту борьбу они проигрывают в Бресте и в Минске. Проиграют и в Витебске.