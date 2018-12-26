Порошенко объявил о прекращении военного положения в Украине3
- 26.12.2018, 15:11
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(обновлено) Военное положение в отдельных областях Украины продлилось 30 дней.
В среду, 26 декабря, в 14:00 президент Украины Петр Порошенко объявил о прекращении военного положения в Украине, сообщает unian.net.
"Сейчас, в 14.00, прекращается военное положение. Это мое принципиальное решение. Оно базируется на всех составляющих текущей ситуации с безопасностью в государстве", - сказал он на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в среду в Киеве.