Алесь Евсеенко: Перемены обязательно произойдут в Беларуси 1 26.12.2018, 15:26

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Алесь Евсеенко

Об этом нужно позаботиться уже в следующем, 2019, году.

Такое мнение сайту Charter97.org высказал представитель Белорусского Национального Конгресса в Гомеле Алесь Евсеенко, комментируя итоги 2018 года:

- По моему мнению, трудно найти позитивные итоги этого года. Правление Лукашенко привело страну к тому, что в нашей повседневности накопилось очень много поводов для социального недовольства: цены растут, уровень жизни падает, люди массово уезжают на заработки за границу.

Буквально сейчас я вернулся с очередного «суда» над блогером Максимом Филипповичем, которому дали очередные 15 суток. Конечно же, это не суд, а судилище – и это еще один показательный момент, характеризующий то, каким был уходящий год.

В этой ситуации хочу сказать: лучшим итогом года были бы массовые протесты в Беларуси. То, как это было в 2017 году, когда рассерженные люди вышли на улицы против декрета о «тунеядцах». Народ тогда поднялся и показал свою силу.

Поводов для протестов в Беларуси более, чем достаточно. Почти каждую неделю в этом году дорожал бензин. У нас, в Гомеле, в итоге плату за проезд в общественном транспорте подняли на 20%. Во Франции из-за роста цен на бензин начались акции «желтых жилетов». Не хотелось бы думать, что наши люди позволят власти и дальше грабить народ.

Но светлый праздник – Рождество – дает надежду на то, что диктатура не вечна. Когда-нибудь перемены обязательно произойдут в Беларуси. И хотелось бы, чтобы это произошло поскорее.

Есть такое выражение: «Як дбаеш, так и маеш». Хочу пожелать белорусам научиться «дбать» о своей Родине, о ее будущем и завтрашнем дне. Чтобы мы не жили одним моментом, а всерьез занялись решением того, что накопилось – ради будущего нашей страны. Перемены нам сейчас очень нужны, и в следующем году мы просто обязаны о них позаботиться.