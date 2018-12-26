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Северная и Южная Кореи символически объединили дороги

  • 26.12.2018, 15:32
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Фото: AP

Однако реальные работы пока начаться не могут.

Северная и Южная Кореи в среду провели символическую церемонию начала объединения и восстановления автомобильных и железных дорог на разделенном полуострове, сообщает «Голос Америки».

Однако реальные работы пока начаться не могут из-за санкций против Северной Кореи, которые остаются в силе, сообщили официальные лица.

В октябре стороны договорились объединить железнодорожные пути и автомобильные дороги на фоне потепления отношений, которое, как опасаются США, может повредить усилиям по оказанию давления на Северную Корею, с тем чтобы она отказалась от своего ядерного оружия.

«Необходимо проделать много работы, прежде чем мы действительно начнем строительство», – заявил министр транспорта Южной Кореи Ким Хён Ми перед началом церемонии в городе Кэсон на северокорейской стороне границы.

Материалы и инвестиции, необходимые для начала строительства, попали под запрет в соответствии с санкциями ООН и США, введенными в связи с ядерной и ракетной программами Пхеньяна.

Вашингтон настаивает на том, чтобы эти санкции оставались в силе, пока Северная Корея не откажется от своего ядерного оружия.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын согласился работать в направлении денуклеаризации на саммите с президентом США Дональдом Трампом в июне.

Однако переговоры не привели к существенному прогрессу в связи с тем, что Пхеньян не доволен требованиями Вашингтона, чтобы санкции сохранялись, пока Северная Корея не предпримет конкретных шагов по ликвидации своего ядерного арсенала.


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