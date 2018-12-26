Администратор ХК «Неман» присвоил €4655, выделенных детям на поездку в Эстонию

Администратор ХК «Неман» присвоил €4655, выделенных детям на поездку в Эстонию9
- 26.12.2018, 15:40
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Подозреваемый признался в преступлении.
В милицию обратился тренер спортивной детско-юношеской школы «Неман» по хоккею. Он заявил о краже у него портмоне, в котором были 4655 евро, выданные клубом для поездки детской команды в Эстонию, сообщает сайт СК.
Под подозрение попал 29-летний администратор хоккейного клуба «Неман». В ходе допроса подозреваемый признался в преступлении. Все деньги клуба у него изъяты.
Администратору предъявлено обвинение, он заключен под стражу.