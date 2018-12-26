Брагинский «тунеядец» через суд потребовал исключить его данные из базы 16 26.12.2018, 15:51

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Владимир Теремецкий

Владимира Теремецкий требует проверки конституционности декрета №1.

Постоянно действующая так называемая «тунеядская» комиссия в Брагине вызвала «на ковер» местного жителя Владимира Теремецкого, предложив ему подтвердить занятость в экономике. 52-х летний мужчина не стал дожидаться, пока ему выставят жировку за услуги ЖКХ в пятикратном размере и уже потребовал не только исключить его данные с базы «не занятых в экономике», но и проверки конституционности «тунеядского» декрета, сообщает «Гомельская весна».

Кроме вопросов о свободе выбора рода занятий, принудительном труде и дискриминации серьезную озабоченность у мужчины вызывает включение его персональных данных в базу, которая доступна широкому кругу должностных лиц госорганов, что, по его мнению, может повлечь вмешательство в его личную жизнь.

В жалобе, адресованной в местный райисполком временно не работающий житель Брагина поставил ряд вопросов.

«Вне зависимости от занятости, при покупке товаров и услуг все граждане уплачивают такие косвенные налоги, как акциз и НДС. У меня в собственности автомобиль, я покупаю бензин, оплачиваю мобильную связь. Мне не понятно, почему уплатив одну базовую в год ремесленник, например, считается занятым в экономике, а я после оплаты ежегодных восьми базовых дорожного сбора в эту категорию не попадаю. Где искать здравый смысл», - недоумевает мужчина.

В. Теремецкий просит Брагинский райисполком ходатайствовать перед Гомельским облисполкомом о постановке перед Конституционным Судом вопроса для признания декрета №3 неконституционным, признать его принимавшим в 2018 году участие в экономике и исключения его из базы лиц, не занятых в экономике.

Он заявляет, что после соблюдения досудебного порядка продолжит борьбу и в судах. Житель Брагина является членом независимого профсоюза РЭП и помогает ему правовой инспектор профсоюза Леонид Судаленко, известный «адвокат дармоедов», который в прошлом году провел успешный «тунеядский» суд в Гомеле.