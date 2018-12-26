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Встречаем 2019-й: как украсить дом к Новому году

  • 26.12.2018, 16:04

Эксперты советуют перед тем, как украшать дом к Новому году, тщательно все продумать.

В воздухе уже витает дух Нового года, поэтому многие задумываются, как украсить свой дом к его встрече, пишет «Униан». Символ 2019-го - Желтая Земляная Свинья, поэтому не забывайте в интерьере обязательно использовать все оттенки желтого, салатового, коричневого цветов, которые так "любит" это животное. Уместными будут и традиционные новогодние цвета - красный, зеленый и золотой.

Как подготовиться к украшению дома: простые рекомендации

Сначала займитесь генеральной уборкой, ведь нарядная комната начинается с чистоты. Здесь стоит помнить, что в канун Нового года желательно избавиться от ненужных вещей, таким образом попрощаться с прошлым и открыть дорогу новому, лучшему.

Эксперты советуют перед тем, как украшать дом к Новому году, тщательно все продумать, можно даже для себя все это нарисовать, чтобы проделанная работа не оказалась безвкусицей.

Поделки - идеальный вариант для тех, кто хочет сам сотворить сказку в доме своими руками и привнести в него чуточку магии и волшебства. Поэтому заранее подумайте, что вам нужно приобрести: например, шишки, разноцветная бумага, клей, двухсторонний скотч и т. д.

Новогодняя елка: какие игрушки выбрать

Елка - королева новогодних праздников, поэтому к ее выбору стоит подходить особенно тщательно. Можно отдать предпочтение искусственному дереву, можно купить еловые веточки, а можно - внимание, вы будете удивлены - использовать дубовые веточки с желудями - только к году Свиньи.

Елочные украшения могут быть разнообразными по форме и цвету, стоит только избегать черных и матовых, ведь символ наступающего 2019 года очень любит блеск. Предпочтение стоит отдавать игрушкам в форме животных, как вы понимаете, хрюшек - обязательно. Также на новогоднее дерево можно повесить печенье, конфеты, фрукты, среди которых мандарины и даже яблоки.

Отметим, что игрушки можно сделать своими руками. Например, фигурку свиньи можно вырезать из желтой или розовой бумаги. А оригинальные шарики - из воздушных - надутых, а затем смазанных клеем ПВА и обмотанных разноцветными нитями, мишурой, пряжей. Затем шарик должен высохнуть, после чего его нужно сдуть с помощью иглы. И, вуаля, оригинальное украшение на елку готово!

Эксперты говорят, что главный "хит" этого Нового года - украшения в ретро-стиле, поэтому доставайте из чердаков бабушкины елочные игрушки, настало и их время. Не забывайте, что новогоднюю красавицу стоит украсить и гирляндами теплых оттенков - желтых и оранжевых. Украшаем дом/квартиру к Новому году 2019 Мебель в доме можно украсить гирляндами, например, шкафы, комоды, зеркала. Они обязательно создадут вам и гостям новогоднее настроение. Не забывайте, что можно сделать бумажные гирлянды: в качестве узоров можно использовать снежинки, дедов морозов, цепи, звездочки. Для оформления входной двери используют венки (чтобы привлечь в дом счастье), гирлянды, колокольчики и ленты.

Чтобы сделать веселее стены, подойдут новогоднее панно, гирлянды, праздничные календари, фигурки, например, символа Нового года - Свиньи. Для украшения окон подойдут гирлянды, снежинки (помните, как в детстве?); также их можно разрисовать, используя трафареты или наклейки. Тут вам на помощь придет даже обычная зубная паста, которой можно изобразить снег.

На подоконниках можно расставить хвойные композиции и свечи с натуральными ароматами - цитрусовых, хвои, корицы. Также не забудьте о маленьких новогодних деталях - декоративных подушках соответствующей тематики и салфетках. Кстати, никто не отменял "плоские" елочки - нарисованные на стене или выложенные с помощью, например, гирлянд, дождика.

Их можнo также нарисовать на стенах, украсив затем игрушками, открытками, пряниками. Такую новогоднюю красавицу можно разместить в прихожей. И напоследок - не стоит стараться использовать максимум материалов и поделок. Пусть ваш дом остается зоной комфорта, а не сувенирной лавкой!


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