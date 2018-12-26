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Экс-владелец популярного ночного клуба Dozari задержан КГБ

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  • 26.12.2018, 16:20
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Олег Петкевич подозревается в даче взятки.

Минский бизнесмен Олег Петкевич, экс-владелец ночного клуба «Дозари» и ресторана «Галерея», задержан в Минске сотрудниками КГБ по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 431 — «Дача взятки», сообщили tut.by два не связанных друг с другом источника.

«Петкевич задержан 19 декабря за попытку дачи взятки чиновнику одного из областных исполкомов», — рассказал собеседник.

Другой источник отметил, что денег при бизнесмене не было, речь идет о подстрекательстве.

Оперативно получить комментарий в КГБ не удалось.


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