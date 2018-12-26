Латвийцы снова довольны, как в «жирные годы» 26.12.2018, 16:34

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Социолог рассказал о том, как изменилось настроение в Латвии.

В нынешнем году уровень оптимизма в Латвии стал одним из высочайших за все время независимости: 29% латвийцев сказали, что год был лучше предыдущего. Более высокие показатели отмечены только в 2002-2004 и 2006 годах, сообщает delfi.lv.

Если посчитать индекс с учетом тех, кто считает, что его дела ухудшились и тех, у кого улучшились, то получится, что это одна из высочайших оценок за 20 лет, сказал социолог Арнис Кактиньш. Чуть лучше было только в 2006 году – одном из т.н. «жирных годов» до мирового кризиса 2008 года, который сильно ударил по экономике стран Балтии.