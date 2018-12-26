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Огромная территория может стать России в тягость

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  • 26.12.2018, 16:43
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Дмитрий Орешкин
Фото: Коммерсант

Расширяя свои территории, Кремль не решает главной проблемы.

Политолог и политический географ Дмитрий Орешкин считает, что российской власти необходимо сконцентрировать усилия на том, чтобы привести в порядок огромное пространство страны, а не присоединять к России новые земли. Такое мнение он высказал в эфире программы «Абонент доступен» на радио Baltkom.

«География – это судьба. Пространство – это большое преимущество. Начиная от экологии, больших запасов воды и заканчивая природными богатствами. В Латвии и близко ничего такого нет, не в обиду будет сказано. На проблема в том, что это же пространство глушит инициативу, давит ее. Чаадаев сказал, что у нас есть география, но нет истории», — сказал Орешкин.

Он также подчеркнул, что расширяя свои территории, Россия не решает главной проблемы.

«Когда у тебя огромные пространства и по нему туда-сюда катается армия, а вот такой оседлой частной собственности, корневой связи с ландшафтом нет, мы этот огромный потенциал используем неправильно. Нужно не увлекаться расширением и присоединением Крыма, Южной Осетей и чего-то еще, а заняться обустройством своего пространства, чтобы превратить его в нормалную ухоженную страну.

Потребуется два-три поколения для этого, но этот вопрос даже не стоит в повестке дня у начальников. Поэтому у меня как у географа огромная любовь к этому пространству, но и боль, что для нынешнего уменьшающегося населения России этот груз может оказаться неподъемным», — сказал Орешкин.


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