Зеленский еще может стать тем, кто изменит жизнь 23 Борислав Береза

26.12.2018, 17:02

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Фото: Владимир Зеленский/Facebook

Остальные за последние 27 лет уже показали, на что способны.

Все по интервью Зеленского высказались? Ок, тогда вот что я скажу. Я не вижу среди первых лиц современной украинской политики тех, кто может стать нашими Де Голем, Вацлавом Гавелом, Ататюрком или Голдой Меир. Увы, но таких нет. И Зеленский пока не может. Но он и не политик, хотя у него есть потенциал. Пока не политик. А потенциал уже есть. И кроме этого, я верю, что человек может самосовершенствоваться и расти.

Будет ли он делать ошибки? Безусловно. Но он еще может стать тем, кто изменит жизнь. Может и не стать. Но шанс есть. А остальные... Они за последние 27 лет уже показали, на что способны. Единственное, чего пока нет у Зеленского, так это команды. Это единственный, но серьезный минус. И его можно исправить. А короля, как известно, играет свита. Особенно в современном обществе.

Так что интервью норм. Но оно – всего лишь озвучивание позиции. От озвучивания до действий нужно еще пройти огромный путь. И судя по всему, Зеленский уже сделал первый шаг.

Борислав Береза, «Фейсбук»