«По полу гуляет ветер»: после капремонта панелька под Минском пошла трещинами 2 26.12.2018, 18:01

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Строители не успели отремонтировать крышу до дождей, сначала людей заливало, а сейчас в квартирах очень холодно.

Жители Марьиной горки жалуются на невыносимые условия жизни. Недавно в их доме сделали капитальный ремонт, но условия только ухудшились: квартиры промерзают, по стенам пошли трещины, передает «Еврорадио».

Пятиэтажки по адресу улица Новая заря, 28 построили в 1987 году для военных, возвращавшихся из Афганистана. В настоящее время в доме живут преимущественно пенсионеры. Долгожданный ремонт начали весной 2018 года.

"Зимой спим в одежде"

"Это бывший военный городок, — рассказывает жительница дома Валерия. — Дом строился быстро, он стоит на сваях. В апреле 2018 года начался капитальный ремонт. До этого делались только небольшие косметические работы. В доме текла крыша, а сейчас колоссальное промерзание стен. До так называемого капитального ремонта в квартирах было теплее. Зимой спим в одежде".

Валерия утверждает, что ремонт делался лишь бы как. Во время дождей рабочие не успели закрыть крышу, и несколько квартир затопило.

"Главная проблема в том, что дом дал трещину, — говорит местная жительница. — Стяжку на крыше до сих пор не сделали. Когда шли дожди, у людей в квартирах из розеток лилась вода. Финансовые потери до сих пор не компенсированы".

Жители дома говорят: много лет ждали ремонта, а когда дождались, то и сами не рады. Чтобы спасти ситуацию, они обратились к местным властям.

"К чему ни прикоснись — один брак, — говорит Валерия. — На наши жалобы была созвана комиссия. Обнаружили некачественное выполнение работы по кровле, ремонту швов. В квартирах продувание швов в углах. После так называемого ремонта в квартирах холодно и мокро. По полу гуляет ветер".

Валерия говорит, что к тому же их пятиэтажку не утеплили, из-за этого зимой в квартирах очень холодно, а летом нечем дышать.

"Возможно, они передёргивают и придумывают"

Начальник отдела архитектуры и строительства Пуховичского райисполкома Татьяна Силивончик рассказывает, что не контролирует капитальные ремонты.

"Я архитектор, я художник, — говорит Татьяна Силивончик. — Я даю разрешение на капитальный ремонт в соответствии с законодательством, но сам ремонт не контролирую. Это не проектная документация виновата, а исполнение. Возможно, они [жители дома. — Еврорадио] передёргивают и придумывают. Любой факт может быть правдой, а может и ложью".

Чиновница добавляет, что обращения из этого дома действительно были, но "по части райисполкома всё нормально": "Закрыли крышу. Предусмотрели погоду или нет — за это отвечает подрядчик. Отклонения от проектной документации были. За это привлекли к ответственности".

"У нас всё выполнено по проекту"

Что делать людям в этой ситуации, местные власти не знают. B Пуховичском райисполкоме советуют обратиться в ООО "Пуховичское МПМК-14", которое было на ремонте дома подрядчиком.

"Проблема со швами была изначально, — говорит руководство организации. — Всё, на что мы заключили договор с ЖКХ Пуховичского района, мы выполнили. Все остальные работы будут выполняться ЖКХ за счёт граждан. Замечания, которые были, мы ликвидировали. Жители хотят больше, чем заложено в проекте, а у нас всё выполнено по проекту. Работы завершены".

Жители дома обратились с жалобой в прокуратуру, но оттуда, как они считают, пришла отписка.

"Недавно коммунальщики пришли с бумагами, мол, подпишите, что ремонт закончен, — добавляет Валерия. — Никто ничего не подписал".