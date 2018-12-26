Российский рубль пошел вниз вслед за нефтью 3 26.12.2018, 17:56

2,239

Внешняя ситуация продолжает играть главную роль в ослаблении рубля.

Рубль дешевеет второй день подряд, демонстрируя худшую динамику среди валют развивающихся стран на фоне турбулентности глобальных рынков и сезонных факторов давления в конце года, пишет finanz.ru.

"Внешняя ситуация продолжает играть главную роль в ослаблении рубля. Кроме того, скоро закончатся налоговые платежи и спрос на рубль резко снизится, а спрос на валюту возрастет в связи с отпускным периодом, - написал по электронной почте аналитик АО "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, который прогнозирует ослабление курса до 70 рублей/$1. - Если в последние дни декабря внешняя ситуация значительно улучшится, то у рубля появится шанс отыграть часть потерь. Впрочем, шансы на это невысокие".

Акции ЕМ дешевеют пятую сессию, а индекс S&P 500 находится на грани "медвежьей" фазы в преддверии возобновления торгов на спотовом рынке США после перерыва на Рождество. Между тем фьючерсы на американский индикатор, дешевевшие в начале сессии, вышли в плюс, а нефть Brent дорожает после краткосрочного падения ниже $50 за баррель.