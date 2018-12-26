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Бутусов: На голосование в Украине повлияет борьба между четырьмя кандидатами

  • 26.12.2018, 18:15
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Юрий Бутусов
Фото: Ростислав Гордон/Gordonua.com

Они способны мобилизовать электорат не только на борьбу «за», но и на борьбу «против».

Фронтмен украинской группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук не будет участвовать в президентских выборах 2019 года, а ключевое влияние на результат голосования окажет борьба между лидером "Батьківщини" Юлией Тимошенко, действующим главой Украинского государства Петром Порошенко, шоуменом Владимиром Зеленским и лидером "Гражданской позиции" Анатолием Гриценко. Такое мнение выразил в Facebook главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов, пишет "Гордон".

"На результат голосования окажет ключевое влияние борьба между сразу четырьмя кандидатами: Тимошенко, Порошенко, Зеленским, Гриценко. Они способны мобилизовать электорат не только на борьбу "за", но и на борьбу "против", – отметил он.

Бутусов назвал "кандидатами второго эшелона" нардепа от Оппозиционного блока, основателя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко, мэра Львова Андрея Садового, лидера Радикальной партии Олега Ляшко, председателя секретариата ВО "Свобода" Руслана Кошулинского и лидера "Национального корпуса", внефракционного нардепа Андрея Билецкого.

"Такой плотной конкуренции никогда не было. [Фронтмен украинской группы "Океан Ельзи"] Святослав Вакарчук не идет, и сомневается, стоит ли ему вообще принимать в этом участие в качестве агитатора или активного сторонника одного из кандидатов", – добавил журналист.

Он отметил, что выборы будут отличаться большим числом участвующих кандидатов, поскольку, во-первых, "накал борьбы высок и основным кандидатам нужно большое число известных "технических" фигур", во-вторых, в октябре пройдут парламентские выборы и для участия в них многие политики захотят себя заявить.

"Нас ждет две избирательных кампании. Первый тур покажет, что ни один из кандидатов не имеет решительного перевеса для поддержки в первом туре, и все будут нуждаться в поддержке союзников или по крайней мере - чтобы им помогли дискредитировать оппонента. Во втором туре произойдет борьба за поддержку и перетоки голосов, фаворитам придется работать над созданием временных коалиций. Голоса будут максимально рассредоточены по многим кандидатам", – написал Бутусов.

Журналист подчеркнул, что уровень мобилизации общества для участия в выборах будет беспрецедентным.

"Парламентские выборы станут продолжением президентских, а в 2020-м за ними встык выборы в местные советы. Повышенная конкуренция приведет к мобилизации местных элит и местных властей. Главной силой на выборах на местах станут кандидаты в народные депутаты на мажоритарных округах", – считает он.

По мнению Бутусова, административный ресурс будут применяться, но его значение на порядок снизится. Он добавил, что подкуп избирателей будет использоваться массово, а его масштаб зависит от позиции правоохранительных органов и общества.

"Если противодействия не будет – подкуп может оказать большое влияние на ход голосования в отдельных регионах", – прогнозирует журналист.

Он подчеркнул, что благодаря широкому распространению социальных сетей и СМИ будет обеспечен беспрецедентный уровень информирования о ситуации на избирательных участках.

"Политические силы инвестируют в свои каналы коммуникации, выборы привели к подъему СМИ", – написал Бутусов.


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