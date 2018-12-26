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Как в 2019 году подорожает ЖКХ?

  • 26.12.2018, 18:25
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Белорусов ждет неприятный новогодний «подарок».

Власти определились с предельно допустимыми тарифами на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2019 год. После этого облисполкомы и Мингорисполком должны утвердить новые тарифы на ЖКУ на предстоящий год.

Но тарифы не должны быть выше предельно допустимых, которые утвердил Лукашенко. К примеру, тарифы на теплоснабжение и капремонт установили на нынешний год в пределах предельно допустимых.

Tut.by посмотрел, на какие услуги и на сколько вырастут тарифы в 2019 году.

Предельно допустимые тарифы на ЖКУ для населения на 2019 год установили «с соблюдением основного принципа: ежегодный платеж по типовой двухкомнатной квартире с тремя проживающими при нормативном потреблении услуг не должен увеличиться более чем на 5 долларов в эквиваленте», уточняют в МАРТ.

— Предельно допустимые тарифы (цены) на основные жилищно-коммунальные услуги для населения, по которым в 2018 году достигнуто 100-процентное возмещение затрат, увеличились не более чем на 3,5 процента (водоснабжение, водоотведение), а по отдельным позициям предельно допустимые тарифы не изменились (техническое обслуживание жилых домов и лифта, обращение с твердыми коммунальными отходами, обслуживание домофонов). Платеж за санитарное содержание вспомогательных помещений, в себестоимости которого в основном заложен труд работников, повысился соразмерно темпам роста заработной платы в 2018—2019 годах на 16,1%, — уточняют в МАРТ.

Утвержденные предельные уровни тарифов на ЖКУ для населения в 2019 году позволят выйти на уровень возмещения по всему комплексу оказываемых жилищно-коммунальных услуг в размере более 80%, добавляют в ведомстве.

Как изменятся льготные тарифы

Тариф на теплоснабжение (отопление и обогрев воды) вырастет с 1 июня — до 18,4831 рубля за 1 Гкал. До этого времени предельный тариф будет прежним — 16,9259 рубля за 1 Гкал. Тариф на капремонт жилого дома вырастет до 0,1001 рубля за 1 квадратный метр общей площади жилого помещения (ранее — 0,0953 рубля).

Тариф за кубометр газа в домах и квартирах, где есть приборы индивидуального учета расхода газа и индивидуальные газовые отопительные приборы, в отопительный сезон составит 0,1143 рубля за 1 кубометр с 1 января по 31 мая включительно, 0,119 рубля за 1 кубометр с 1 июня по 31 декабря. Летом 1 кубометр газа будет стоить 0,4114 рубля (сейчас — 0,3275 рубля). При отсутствии индивидуальных газовых приборов тариф составит 0,4114 рубля за кубометр газа (сейчас — 0,3275 рубля).

Если в доме или квартире не используются приборы индивидуального учета расхода газа, но есть газовая плита и централизованное горячее водоснабжение или индивидуальный водонагреватель (за исключением газового), цена составит 3,29 рубля с одного проживающего в месяц (сейчас — 2,62 рубля). Тариф на газ в жилье, где есть газовая плита и индивидуальный газовый водонагреватель, но нет централизованного горячего водоснабжения, составит 9,46 рубля на одного проживающего в месяц (до подорожания — 7,53 рубля), при наличии газовой плиты, отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя — 5,35 рубля (сейчас — 4,26 рубля). При отсутствии индивидуальных газовых приборов тариф составит 0,4874 рубля за кубометр газа в отопительный период и 0,1824 рубля летом.

Цена за 1 килограмм газа в баллонах весом 21 килограмм в пределах норм потребления составит 0,7788 рубля за один килограмм (сейчас — 0,62 рубля). Баллон, таким образом, будет стоить 16,35 рубля (сейчас — 13,02 рубля).

Тариф на электроэнергию в жилых домах и квартирах, оборудованных электрическими плитами, составит 0,1484 рубля за 1 кВт•ч (сейчас — 0,1218 рубля).

Дифференцированный тариф в таких жилых помещениях в период минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) — 0,1039 рубля за 1 кВт•ч (сейчас — 0,0853 рубля), а в период максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) — 0,2968 рубля (сейчас — 0,2436 рубля).

Электрическая энергия для нужд отопления и горячего водоснабжения с присоединенной мощностью оборудования более 5 кВт в период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) составит 0,1019 рубля за 1 кВт•ч (до подорожания — 0,1003 рубля), в остальное время суток — 0,1892 рубля (сейчас — 0,1863 рубля).

Тариф на водоснабжение поднимут с 0,8053 до 0,8338 рубля, на водоотведение (канализацию) — с 0,6191 до 0,6383 рубля. Тариф на техобслуживание жилого дома оставили на прежнем уровне — 0,1187 рубля за 1 квадратный метр общей площади жилого помещения.

Тариф на техобслуживание лифта останется прежним — 1,4 рубля за одного проживающего.

Тариф на вывоз мусора с 1 января составит 8,9169 рубля за кубометр в домах, оборудованных работающим мусоропроводом (сейчас — 8,8076 рубля), и 7,3333 рубля рубля за кубометр в домах без мусоропровода или с нефункционирующим мусоропроводом (сейчас — 7,5483 рубля).

Как изменятся 100-процентные тарифы

С 1 января в Беларуси повысят экономически обоснованный тариф на теплоснабжение (отопление и подогрев воды) с 81,42 до 88,99 рубля за 1 Гкал.

Напомним, в нынешнем году тариф на теплоснабжение понизили с 91,18 до 81,42 рубля за 1 Гкал.

Полный тариф на водоснабжение составит с 1 января 0,937 рубля за кубометр (сейчас — 0,9111 рубля), водоотведение (канализацию) — 0,802 рубля за кубометр (сейчас — 0,776). Тариф на техобслуживание жилого дома останется на прежнем уровне — 0,1274 рубля за один квадратный метр.

Полный тариф на вывоз мусора составит с 1 января 10,1203 за кубометр в домах с мусоропроводом (сейчас — 9,991 рубля), а в домах без мусоропровода или с нефункционирующим мусоропроводом — 8,7007 рубля за кубометр (сейчас — 8,5421 рубля).

Тариф на техобслуживание лифта составит 1,59 рубля на одного проживающего (сейчас — 1,6 рубля).

Цена за 1 килограмм газа в баллонах весом 21 килограмм составит 1,7774 рубля за 1 килограмм. Баллон будет стоить 37,35 рубля.

Напомним, планируется, что к концу этого года тарифы, по которым население оплачивает жилищно-коммунальные услуги, будут покрывать 76,3% их стоимости.


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