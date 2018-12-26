закрыть
26 декабря 2018, среда, 19:04
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Выборы президента в Афганистане будут отложены

  • 26.12.2018, 18:35

Регистрация на выборы открыта уже пять дней, но никто до сих пор не подал свою кандидатуру.

Выборы президента в Афганистане, назначенные на апрель 2019 года, могут быть отложены. Вероятнее всего, голосование будет проведено в июне 2019 года, заявил в среду, 26 декабря, представитель Независимой избирательной комиссии Афганистана Забихулла Садат. Перенос объясняется причинами, связанными с техническими проблемами, а также отсутствием зарегистрированных кандидатов, передает DW.

Регистрация кандидатов в президенты началась 22 декабря. Она должна была закончиться 2 января, однако срок будет продлен в связи с тем, что в настоящий момент никто не подал свою кандидатуру, объяснил Садат. Как отметил другой член комиссии, Хафизулла Хашеми, решение о переносе выборов обсуждалось с представителями ООН и стран, оказывающих помощь Афганистану.

Ухудшение ситуации с безопасностью в Афганистане

В качестве других возможных причин для переноса выборов называется намерение США значительно сократить количество американских военнослужащих, находящихся в Афганистане, и общее ухудшение ситуации с безопасностью в стране. Каждый день в боях с талибами гибнут в среднем 35 солдат и полицейских, только за этот год лишь в Кабуле произошло 22 больших теракта, общее число погибших при этом превысило 500 человек.

В конце октября 2018 года с опозданием почти на два года в Афганистане прошли парламентские выборы. Избирательная комиссия до сих пор не объявила официальные результаты. Нынешним президентом Афганистана является Ашраф Гани, он был избран на эту должность в 2014 году.


популярное за неделю

Мнение

Вечное Рождество
Вечное Рождество Виталий Портников
Беларусь на пороге большого вызова
Беларусь на пороге большого вызова Валерий Карбалевич
Лукашенко жил за счет иллюзии
Лукашенко жил за счет иллюзии Константин Скуратович
Площадь - есть!
Площадь - есть! Франак Вячорка