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Полярники поздравили белорусов с Новым годом и Рождеством

  • 26.12.2018, 18:39

Поздравления передали с самого холодного континента Земли.

Белорусские полярники передали поздравление с Новым годом и Рождеством.

«Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Команда 11-й Белорусской антарктической экспедиции шлет коллективу Национальной академии наук Беларуси теплые поздравления с Новым Годом и Рождеством! Желаем вам полярного Здоровья и большого Счастья, новых свершений и открытий, успехов в делах на благо и процветание Беларуси! Пусть каждый день Нового года приносит в Ваши семьи любовь и уважение, тепло и уют, радость и благополучие!

Обнимаем, сердечно благодарим за тепло и уют, современные и безопасные условия для работы и исследований, создаваемые Вашими трудами на самом холодном континенте Земли!».

Под поздравлением подписались: Алексей Гайдашов, Артур Ивашко, Алексей Хаткевич, Александр Ленкевич, Владислав Базылевич, Дмитрий Лукашанец, Сергей Сухарев, Сергей Байков.


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