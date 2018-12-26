Глава совета директоров «Русала» ушел в отставку 26.12.2018, 18:49

Это было условием снятия санкций США.

Маттиас Варниг ушел с поста председателя совета директоров компании «Русал» Олега Дерипаски. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Варниг занимал этот пост с октября 2012 года. С июня того же года он был членом совета директоров. Новый председатель правления компании будет назван на заседании совета директоров 27 декабря.

19 декабря Минфин США объявил о том, что планирует вывести «Русал» из-под санкций. Это произойдет через 30 дней, говорилось в сообщении ведомства. Одним из условий снятия ограничений была смена совета директоров компании. Также долю в ней снизил Дерипаска — с 70% до 44,95%.

Основной акционер «Русала» — En+ — сформирует новый совет директоров, в который войдут 14 человек, восемь из которых будут независимыми директорами. Они не должны иметь «деловых, профессиональных и семейных отношений с Дерипаской». На остальных шестерых человек распространяется такое же ограничение, но они могут быть сотрудниками «Русала» или En+.

Сам Дерипаска останется под санкциями. Под них он попал в апреле 2018 года.