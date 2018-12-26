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Бубнов: Гончаренко мог бы возглавить европейский топ-клуб

  • 26.12.2018, 19:01
Виктор Гончаренко

Российский эксперт рассказал, в чем феномен белорусского наставника ЦСКА.

Российский эксперт Александр Бубнов рассказал, в чем феномен белорусского наставника ЦСКА Виктора Гончаренко.

- Как вы считаете, в чем феномен Гончаренко? После ухода лидеров команды ЦСКА удалось быстро выстроить игру молодежи, которая дает бой фаворитам.

В том, что он умеет работать с имеющимся материалом и молодыми игроками.

- Как вы считаете, Виктор Гончаренко может в будущем возглавить топ-клуб Англии, Испании, Франции, Германии и Италии?

- Как он ответил: почему нет? Вай нот? Он поработал с БАТЭ, обыгрывал "Баварию" и "Реал". Такие вещи делают тренеру имя, — цитирует Бубнова news.sportbox.ru.


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