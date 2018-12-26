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Грузинские банки до Нового года спишут долги по кредитам для 600 тысяч граждан

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  • 26.12.2018, 19:31
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Об этом заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

Грузинские банки в рамках выполнения предвыборных обещаний властей до Нового года спишут долги более 600 тысяч граждан страны.

Об этом заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в интервью телекомпании "Имеди", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Как и было обещано, более 600 тыс. наших граждан, или треть нашего человеческого капитала, встретят Новый год без банковских долгов", – заявил Бахтадзе.

В результате инициативы правительства страны до конца текущего года предусматривается списание, то есть обнуление числящихся за заемщиками просроченных долгов на общую сумму около 1,5 млрд лари (порядка $563 млн).

По словам премьера, это "одноразовая акция, но очень хороший шанс для граждан начать жизнь с чистого листа".

"Мы открываем перспективу самому главному нашему ресурсу – человеческому капиталу, что позволит сделать нашу экономику более устойчивой, а банковско-финансовую отрасль более здоровой", – подчеркнул Бахтадзе.

Процесс обнуления задолженности, в котором решающую роль играет учрежденный миллиардером Бидзиной Иванишвили международный благотворительный фонд "Карту", начался 15 декабря и завершится 31 декабря.

На основании договоренностей, достигнутых с банками, микрофинансовыми и онлайн-организациями, с числящихся в их "черных списках" заемщиков списывается просроченная кредиторская задолженность, которая не превышает 2 тыс. лари.

Перед началом данной акции, Национальный банк Грузии с 1 сентября упразднил "черный список" Бюро кредитной информации, в который попадали заемщики, имеющие просрочки по кредитам.

Теперь в случае просрочки заемщику уже не присваивается "негативный" статус, а в кредитной истории отражаются лишь фактические данные, например, сколько дней просрочки допустил тот или иной клиент. Финансовые организации в свою очередь самостоятельно проверяют, как заемщик оплачивал кредит, и сами же оценивают, можно ли выдавать ему новый. Функцию же надзора за работой кредитно-информационных бюро взял на себя Национальный банк Грузии.


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