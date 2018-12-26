«Мы живем в каменном веке»: как Лукашенко колхозы «поднял» 6 26.12.2018, 19:40

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Бардак в сельском хозяйстве на одном примере.

К «Белсату» обратились механизаторы этого же хозяйства – открытого акционерного общества «Дубняки». Оказалось, что трактористы из деревни Куково Ганцевичского района не могут получить расчетные листы.

«Мы живем в каменном веке. Контора не дает нам расчетных листов. Почему не дает? Ведь с этой бумагой я могу обратиться в прокуратуру. А чтобы я не мог туда обратиться, нам затыкают рот», – рассказал Александр Василевский, механизатор МТП «Дубняки».

Ответственным за это нарушение механизаторы считают директора предприятия «Дубняки» Владимира Григоряна. Жалуются работники и на техническое состояние сельскохозяйственной техники:

«Техника ломается, все ломается. Покупают запчасти за бешеные деньги, а оно ломается все. Ведь халтурят, – говорит Федор, сварщик МТП «Дубняки». – Вот тебе и сельское хозяйство поднимать, когда оно все ломается».

Александр Василевский также рассказал, что ремонтировать машины работникам приходится подручными средствами.

«Совершенно разрушенная сеялка. Как бы я ее починил? Он (директор ОАО «Дубняки» В. Григорян. – прим. МП) мне три дня давал работу: делай, делай! Из чего я ее сделаю? Не я же ее разбирал, а он говорит, что сеялка на ходу… Где же она на ходу?»

Особенно тяжело механизаторам приходится, когда холодно. Вместе с Александром пытаемся попасть в бытовку, но она закрыта. Он говорит, что закрыли ее специально, так как знали о приезде нашей съемочной группы:

«Вот если бы я хотел переодеться в теплое, бытовки нет, ничего нет, а как работать? Стеллажей нет, лежишь на бетоне. Полежи зимой, покрути трактор на нем».

Директор ОАО «Дубняки» Владимир Григорян по поводу расчетных листов ничего вразумительного нам не сказал. Тогда мы обратились к экономисту предприятия Валентине Шамотульской:

«Это правда, у нас обработка документов делается вручную, и на выплате зарплат у нас один человек, поэтому имеем такие проблемы».

Елена Яськова, юрист Конгресса демократических профсоюзов, пояснила, что «согласно Трудовому кодексу, ст. 80, выдача расчетных документов при перечислении зарплаты – обязанность нанимателя, которую он должен соблюдать при любых условиях».

Штраф, предусмотренный за это нарушение, – до 100 базовых величин для юридического лица. Юрист советует обратиться в суд – чтобы прекратить нарушение трудовых прав и заставить нанимателя выдать расчетные документы.