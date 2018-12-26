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РФ обвинила Израиль в «грубом нарушении» суверенитета Сирии

  • 26.12.2018, 19:48
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Премьер-министр Израиля ответил на обвинения МИД РФ.

Министерство иностранных дел РФ обвинило Израиль в грубом нарушении суверенитета Сирии. Ведомство в среду, 26 декабря, опубликовало заявление, в котором выразило обеспокоенность израильскими авиаударами по сирийской территории, передает DW.

Как отметили в МИД РФ, удары осуществлялись израильской авиацией "под прикрытием" гражданских самолетов, направлявшихся на посадку в аэропорты Дамаска и Бейрута. Сирийской стороне был причинен материальный ущерб, трое военнослужащих были ранены, сказано в заявлении министерства.

Нетаньяху: не потерпим укрепления Ирана в Сирии

В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что не потерпит укрепления позиций Ирана в соседней стране. "Мы решительно и последовательно выступаем против этого", - написал политик на своей странице в Twitter. По словам Нетаньяху, Израиль не побоится "предпринять то, что необходимо" и будет решительно "защищать свою красную линию в Сирии и любом другом месте".

Израиль опасается растущего влияния Ирана в Сирии, отмечает агентство AFP. В связи с выводом американских войск эти опасения должны лишь увеличиться, предполагают эксперты.

По данными информагентств, самолеты ВВС Израиля вечером 25 декабря нанесли удары по целям в Сирии, уничтожив склад иранских ракет "Фаджр-5" неподалеку от Дамаска.


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