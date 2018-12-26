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Путин: Ядерные ракеты - отличный подарок стране к Новому году

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  • 26.12.2018, 20:08

Минобороны РФ отчиталось Путину об испытательном пуске ракеты комплекса «Авангард».

Минобороны России по поручению президента РФ Владимира Путина в среду провело испытательный пуск ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком, передает finanz.ru.

Плод госпрограммы вооружений стоимостью 20 триллионов рублей, ракета прошла тестирование с «полным успехом», сообщил Путин после учений РВСН на полигоне Кура.

«Подтверждены все тактико-технические данные, - цитирует президента «Интерфакс». - Система «Авангард» неуязвима для сегодняшних и перспективных средств ПВО и ПРО вероятного противника».

Межконтинтальная ракета, способная нефти как ядерный, так и неядерный боезаряд, дебютировала на публике в марте, в ходе послания президента Федеральному собранию, и уже в 2019 году поступит на вооружение армии.

«Это большой успех и большая победа. Это замечательный, отличный подарок стране к Новому году», - сказал Путин (цитаты по ТАСС).

«Мы потом еще поговорим с генеральным конструктором, поговорим с другими коллегами: предпримем дополнительные меры для безусловного обеспечения результатов по всем параллельным темам, которые Генштаб и Министерство обороны считают перспективными для оснащения армии и флота новейшими системами вооружения, в том числе и гиперзвуковым оружием», - заявил Путин.


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