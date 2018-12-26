Белый дом: Главе ФРС не грозит отставка 26.12.2018, 20:36

Кевин Хассетт

Ранее президент США заявлял, что ФРС является единственной проблемой экономики США.

Экономический советник президента США Кевин Хассетт заявил, что председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл не рискует потерять работу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на The Hill.

«Да, конечно, на сто процентов», — ответил Хассет на вопрос, находится ли в безопасности должность Пауэлла.

Советник добавил, что американская экономика показала рост в четвертом квартале, а «рождественские продажи зашкаливают».

В середине декабря ФРС подняла ключевую ставку до 2,25–2,5%, что стало максимумом с начала 2008 года. При этом американский президент Дональд Трамп ранее критиковал систему за повышение ставки и призывал «почувствовать рынок». Он также заявлял, что ФРС является единственной проблемой экономики США.

Впоследствии агентство Bloomberg узнало, что Трамп неоднократно обсуждал со своим окружением увольнение главы ФРС. Однако, по данным агентства, некоторые советники убеждали президента в том, что это станет катастрофическим шагом. При этом пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявляла, что не знает о планах увольнения Пауэлла. Глава Минфина США Стивен Мнучин отмечал, что Трамп не предлагал уволить главу ФРС.