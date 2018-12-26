В Беларуси установили перечень обязательных для аптек лекарств 2 26.12.2018, 20:50

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Фото: antikor.com.ua

Список лекарств установил Минздрав.

В Беларуси установили перечень обязательных для аптек белорусских и российских лекарств, сообщается на Национальном правовом интернет-портале Беларуси. Перечень установлен постановлением Минздрава от 10 декабря 2018 года № 92, передает tut.by.

В перечне — более 240 наименований лекарств 13 анатомических групп.

Например, для пищеварительного тракта и обмена веществ в числе прочего указаны омепразол, дротаверин, спазматон, нифуроксазид, лоперамид и другие. Для крови и кроветворных органов — ацетилсалициловая кислота, фолиевая кислота и другие. Для сердечно-сосудистой системы — глицерил тринитрат, валидол, мельдоний, фуросемид, гепарин и другие. Среди дерматологических средств — миконазол, нистатин, метилурацил и другие.

Для мочеполовой системы и среди половых гормонов указаны хлоргексидин, фуразолидон и другие; среди антиинфекционных средств для системного применения — доксициклин, амоксициллин, флуконазол, ацикловир и другие. Среди противоопухолевых и иммуномодулирующих средств — интерферон альфа-2b; для костно-мышечной системы — глюкозамин, ибупрофен, нимесулид, кеторолак и другие; для нервной системы — лидокаин, ангримакс, парацетамол, цитрамон-боримед, винпоцетин, пирацетам, глицин и другие.

Среди противопаразитных средств, инсектицидов и репеллентов — метронидазол, пирантел и другие; для дыхательной системы — оксиметазолин, риноцил, амброксол, лоратадин и другие; для лечения заболеваний органов чувств — глазные капли левофлоксацин, диклофенак, слеза искусственная и другие.

Документ вступает в силу через месяц после его официального опубликования.