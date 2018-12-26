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23-й украинский моряк объявил себя военнопленным

  • 26.12.2018, 21:00
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Арестованный украинский моряк под конвоем
Фото: AP

Всего в следственных изоляторах Москвы удерживают 24 украинских моряка.

Радиотелеграфист захваченного российскими силовиками украинского военного буксира "Яны Капу" Владимир Варимез заявил следователям, что считает себя военнопленным. Об этом 25 декабря сообщил в Facebook адвокат Николай Полозов.

"Владимир Варимез во время следственных действий под протокол заявил, что является военнопленным", – написал юрист.

По его словам, 25 декабря с моряком общался его личный адвокат Анри Цискаришвили.

Варимез стал 23-м арестованным членом экипажей кораблей ВМС Украины, который объявил себя военнопленным.

Всего в следственных изоляторах Москвы удерживают 24 моряка.

25 ноября РФ обстреляла и захватила в Черном море катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море. Членам экипажей предъявили обвинения по ч. 3 ст. 322 (незаконное пересечение границы) Уголовного кодекса России.


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