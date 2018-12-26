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Белорусский боксер Релих: Владимир Кличко однозначно одолел бы Мохаммеда Али

  • 26.12.2018, 21:13
Кирилл Релих

Белорус рассказал, как изменился бокс.

Новый обладатель титульного пояса чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе Кирилл Релих рассказал «Прессболу», как меняется бокс со временем.

- Как меняется бокс со временем? Например, Владимир Кличко одолел бы Мохаммеда Али?

- Однозначно. Сегодняшние боксеры намного сильнее. Уровень растет стремительно, год от года. Земля и небо, даже если посмотреть, что было три-четыре года назад. А вспоминать восьмидесятые и глубже вообще несерьезно. Раньше воевали люди со специфической техникой. Сейчас нокаутировать противника крайне сложно. Зачастую решают какие-то детали.


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