Белорусский боксер Релих: Владимир Кличко однозначно одолел бы Мохаммеда Али 26.12.2018, 21:13

Кирилл Релих

Белорус рассказал, как изменился бокс.

Новый обладатель титульного пояса чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе Кирилл Релих рассказал «Прессболу», как меняется бокс со временем.

- Как меняется бокс со временем? Например, Владимир Кличко одолел бы Мохаммеда Али?

- Однозначно. Сегодняшние боксеры намного сильнее. Уровень растет стремительно, год от года. Земля и небо, даже если посмотреть, что было три-четыре года назад. А вспоминать восьмидесятые и глубже вообще несерьезно. Раньше воевали люди со специфической техникой. Сейчас нокаутировать противника крайне сложно. Зачастую решают какие-то детали.