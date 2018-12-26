Украина ввела новые санкции против РФ 26.12.2018, 21:41

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Санкции введены за агрессию России в Керченском проливе.

В среду, 26 декабря, СНБО Украины поддержал решение о введении санкций против российских юридических и физических лиц за агрессию РФ в Керченском проливе и проведение псевдовыборов на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"Решено поддержать введение санкций, прежде всего, в отношении юридических и физических лиц - российских компаний, бизнесменов, политиков и депутатов, работников силовых структур, которые активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины", - говорится в сообщении Совбеза.

СНБО ввел ограничительные меры против организаторов так называемых "выборов" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в отношении военных, судей и правоохранителей, причастных к незаконному захвату и удерживания украинских моряков во время акта агрессии РФ близ Керченского пролива.

28 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал закон об утверждении указа О введении военного положения в Украине. Военное положение продлится до 26 декабря 2018 года.

Решение о введении военного положения принято в связи с актом агрессии России против Украины в Керченском проливе. В результате незаконных действий российских силовиков, 25 ноября были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Россияне утверждают, что корабли ВМС Украины вторглись в "территориальные воды РФ". Украинцев взяли под стражу до 25 января 2019 года.