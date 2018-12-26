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Как будет ходить городской транспорт Минска в новогоднюю ночь

  • 26.12.2018, 21:47

Опубликован график.

График движения общественного транспорта Минска перестроен для удобства людей на время проведения массовых праздничных мероприятий в предновогодний период и непосредственно в ночь с 31 декабря на 1 января, сообщили БелТА в ГУ "Столичный транспорт и связь".

С 24 декабря по 7 января с 10:00 до 22:00 будет увеличено количество автобусов на маршруту №1. А 30 и 31 декабря с 10:00 до 20:00 чаще будут ходить автобусы №№ 9Д, 22, 24, 29, 42, 43Д, 54, 60, 69, 73, 74С, 78, 85С, 90, 99, 102 , 104, 112С, 113С, 121, 921; троллейбусы №№ 2, 6, 16, 20, 22, 27, 29, 33, 46, 60, а также трамваи №1 и №3.

Пассажирский транспорт в новогоднюю ночь будет ходить до 5 часов утра. С различными интервалами будут ходить автобусы по 26 самым популярным маршрутам, также по десяти троллейбусным маршрутам (№№ 3, 6, 20, 27, 29, 48, 53, 57, 62, 92) и двум трамвайным (№4 и №6). Кроме того, с часовым интервалом будут ходить пригородные автобусы №343 "ДС Уручье-2 — ж.д. ст. Колодищи" и полуторачасовым — № 429 "ДС Дружная — Атолино".

Поезда метро 31 декабря будут двигаться по обеим линиям с 11:00 до 20:00 с интервалом в 6 минут, с 20:00 до 24:00 — 7-10 минут. Потом до 4:00 1 января интервал их движения будет составлять примерно 6 минут. На станции "Немига", "Купаловская" (выход к проспекту Независимости), "Октябрьская", "Фрунзенская" пассажиры смогут зайти до 4:15, на остальные станции — до 4:00. А в 5:30 метрополитен начнет новый рабочий день.

Дополнительные автобусы, троллейбусы и поезда метро планируется пустить после праздничного новогоднего фейерверка (1 января в 1:45) и окончания праздничных мероприятий (в 4:00).


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