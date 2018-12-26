В Боснии и Герцеговине проходят массовые протесты против произвола полиции 26.12.2018, 21:58

Митинги начались в марте, но сейчас вспыхнули с новой силой.

В Боснии и Герцеговине проходят массовые протесты против произвола правоохранительных органов.

Толчком к протестам стало задержание мужчины, который не может добиться правды в деле убийства своего сына, передает economistua.com.

Протест продолжается с марта, после того как в городе Баня-Лука обнаружили тело 21-летнего Давида Драгичевича, погибшего при загадочных обстоятельствах.

Недавний арест отца Давида – Давора Драгичевича – привел к новой волне протестов, которые уже привлекли внимание Европейской Делегации. Делегация, в свою очередь, потребовала от полиции немедленного освобождения мужчины. Давора позже отпустили, однако митинги продолжаются с новой силой.