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В Боснии и Герцеговине проходят массовые протесты против произвола полиции

  • 26.12.2018, 21:58

Митинги начались в марте, но сейчас вспыхнули с новой силой.

В Боснии и Герцеговине проходят массовые протесты против произвола правоохранительных органов.

Толчком к протестам стало задержание мужчины, который не может добиться правды в деле убийства своего сына, передает economistua.com.

Протест продолжается с марта, после того как в городе Баня-Лука обнаружили тело 21-летнего Давида Драгичевича, погибшего при загадочных обстоятельствах.

Недавний арест отца Давида – Давора Драгичевича – привел к новой волне протестов, которые уже привлекли внимание Европейской Делегации. Делегация, в свою очередь, потребовала от полиции немедленного освобождения мужчины. Давора позже отпустили, однако митинги продолжаются с новой силой.


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