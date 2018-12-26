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Сидоренко: Минское «Динамо» прогрессирует

  • 26.12.2018, 22:03
Андрей Сидоренко

Наставник «зубров» подвел итоги матча с «Трактором».

Главный тренер минского "Динамо" Андрей Сидоренко прокомментировал поражение от "Трактора" (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Такое поражение, конечно, оставило неприятный осадок. Команда сегодня играла, создавала моменты, которые нужно было реализовывать. Наработали больше, чем на один гол. Но это спорт. Глупая ошибка в средней зоне привела к поражению. Тем не менее, мы прогрессируем. Надо сделать выводы и двигаться дальше, — цитирует Сидоренко hcdinamo.by.


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