Шатдаун, день пятый: стороны стоят на своем 26.12.2018, 22:10

Трамп настаивает на том, что госучреждения не возобновят работу, пока не будут выделены средства на строительство стены.

Правительство США пятый день находится в режиме частичного закрытия, и пока нет никаких признаков скорого выхода из тупика, передает «Голос Америки».

Президент Дональд Трамп во вторник заявил, что шатдаун будет продолжаться, пока Конгресс не выполнит его требования и не выделит средства на строительство стены на границе с Мексикой.

«Я не могу сказать вам, когда правительство откроется. Но я могу сказать, что оно не откроется, пока у нас не будет стены, заграждения, или как там они это называют», – заявил Трамп, выступая в Овальном кабинете после видеоконференции с американскими военнослужащими, находящимися за границей.

По словам президента, сотни тысяч федеральных служащих, отправленных в вынужденный отпуск из-за шатдауна, тоже хотят, чтобы стена была построена, хотя это утверждение ничем не подтверждено.

В понедельник Трамп заявил, что демократы «должны прекратить» противостояние из-за финансирования стены, в том время как лидеры демократов в Конгрессе обвинили президента в том, что он «погрузил страну в хаос».

Председатель Экономического совета Белого дома Кевин Хэссетт в среду подчеркнул, что шатдаун – лишь временная проблема для госслужащих, отправленных в вынужденный отпуск.

«Возможно, они пропустят один период выплаты заработной платы из-за закрытия правительства, – сказал он. – Но в конечном итоге, даже если они не работают, Конгресс решил заплатить людям за весь период. Так что в итоге это лишь краткосрочная, а не долгосрочная проблема для госслужащих».

Как ожидается, Конгресс не примет никаких мер до того, как обе палаты вернутся с рождественских каникул в четверг. Шатдаун может продлиться, по меньшей мере, до 3 января, когда Нэнси Пелоси, как ожидается, вернется на пост спикера Палаты представителей.