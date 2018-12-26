В Германии 9-летний мальчик вызвал полицию: Санта принес не то 1 26.12.2018, 22:31

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Мальчик показал полицейским свой список желаемых подарков и попросил сравнить с тем, что было оставлено под елкой.

9-летний житель немецкого Цетеля (округ Фрисландия) вызвал полицию после того, как обнаружил, что подарки под новогодней елкой не соответствуют составленному им списку. Об этом сообщает liga.net со ссылкой на местное издание NDR.

Согласно сообщению, прибывшие по вызову полицейские обнаружили очень сердитого маленького мальчика.

Он показал правоохранителям свой список желаемых подарков. Полицейские сравнили его с оставленными под елкой предметами и согласились с мальчиком, что его обида обоснована.

В конце концов, чтобы успокоить ребенка, немецкие правоохранители вынуждены были сказать ему, что Санта Клаус ввиду своего преклонного возраста, видимо, перепутал подарки.