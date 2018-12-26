Как весь государственный профсоюз уместился в шести конфетках 1 Алена Антонова, «Салiдарнасць»

26.12.2018, 22:40

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Во что превратились провластные профсоюзы?

История с работницей одной из минских школ, получившей от профкома новогодний подарок – шесть конфет, иллюстрирует, во что превратились провластные профсоюзы.

Моя мама всю жизнь работала в школе, недавно вышла на пенсию. Когда я попросила ее вспомнить, что хорошего для нее сделал профсоюз, она с ходу назвала сладкие подарки на Новый год. Самой существенной помощью оказалась путевка в белорусский санаторий — ее часть оплатил профсоюз.

Для ее коллег, которые остались работать в школе, профсоюз оплачивает поездку в театр раз в году, дарит конфеты или посуду на 8-е марта, а на День учителя педагогам покупают торт.

По сути, профсоюз ничем не занимается, рассказывает подруга, которая работает в детском саду. Его руководство приближено к администрации учреждения, в котором работает девушка.

— Руководитель профкома не считает, что она что-то должна делать – ей за это не платят, — объясняет Юлия.

О том, чтобы профсоюз помогал решать трудовые споры, она не слышала, как и другие знакомые педагоги.

— Но вы ведь можете поехать в санаторий по линии профсоюза? — интересуюсь.

— А кто нам предлагает путевки? Начальство, может, и ездит, а до нас не доходит, — говорит Юлия.

На вопрос о размере профсоюзных взносов не смог ответить ни один из пяти опрошенных учителей. Двое сказали, что он зависит от размера зарплаты. Если с нанимателем возникнет конфликт, учителя видят один вариант его решения: увольняться. На профсоюз никто из них не надеется.

К праздникам всем им выдали сладкие подарки по килограмму, и они очень удивились, когда услышали о том, что в минской школе работнице выдали шесть конфет.

Как метко подметил один из участников дискуссионной площадки talks.by вот и весь профсоюз уместился в шести конфетках.

Эта ситуация показывает бессмысленность провластных профсоюзов. Не проще ли выйти из такой организации и на сэкономленные деньги накупить себе подарков на новый год?

Алена Антонова, «Салiдарнасць»