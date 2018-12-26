Украина продлила запрет на въезд в страну мужчинам из РФ 26.12.2018, 22:52

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Фото: УНИАН

Въезд в Украину запрещен мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины продлил действие запрета на въезд в страну мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом рассказал первый замглавы МВД Украины Сергей Яровой, сообщается на сайте министерства.

«Принимая во внимание сложную ситуацию безопасности, все органы системы МВД продолжают работать в усиленном варианте несения службы. В том числе, решением СНБО продлено действие ограничительных мер Госпогранслужбы въезда в Украину мужчин — граждан России», — сказал Яровой.

Представитель МВД также подтвердил данные, которые ранее озвучила Госпогранслужба: за время действия режима военного положения на Украине (закончил действовать 26 декабря) в страну не выпустили более 1,6 тыс. граждан России, из них в областях с военным положениием — более 860. Яровой отметил, что за тот же месяц Россия не впустила на свою территорию 351 гражданина Украины.