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Под Гомелем чиновники начали строить свои «Дрозды»

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  • 26.12.2018, 23:01
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Чиновники строятся за бюджетные деньги.

Деньги в бюджете – есть, но не для всех. В деревне Новые Терешковичи под Гомелем в авральном темпе ведется строительство коммуникаций – новой дороги, водопровода и прочего. Местные, однако, недовольны. Почему?

Деревня Романовичи – практически предместье Гомеля. Там строятся граждане, получившие участки по очереди тех, кому требуется жилье, – с водой в канистрах и своим генератором, пишет «Белсат».

«Коммуникаций нет, дороги нет, пробираемся к участку соседними участками», – рассказывает застройщик Александр Стрельченко.

А так выглядит строительство в деревне Новые Терешковичи, всего в 35 километрах от Романовичей. Намытый песок с Сожа, прокладка канализации, подключение электричества и совершенно новая дорога.

«Это все за бюджетные деньги, а сколько там денег – я не знаю. На это есть проект, и согласно проекту все делается», – объясняет Евгений Игнатьев, председатель Терешковичского сельисполкома.

Кажется, бюджет идет на коммунальные нужды, то что же в этом плохого? Но жители деревни Новые Терешковичи рассказывают:

«Началось месяц назад или два, и все решилось. И деньги есть, и все!»

«Мы назвали – Терешковичская Рублевка. Богатые люди будут строиться там, 52 домика».

«Чиновникам всегда есть – двери всегда открыты».

Местные убеждены – именно чиновничество строится на новых участках, а потому и деньги на новую дорогу быстро нашлись.


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