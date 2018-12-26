закрыть
27 декабря 2018, четверг, 1:22
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Новогодние традиции белорусов

  • 26.12.2018, 23:24

В традиционных колядных празднованиях белорусов выделялось три ключевых момента.

Заведующая отделом фольклористики и культуры славянских народов Института искусствоведения, этнографии и фольклора Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси Татьяна Володина рассказала БелТА о новогодних традициях белорусов.

"Для магнатов и более богатой шляхты было важно празднование смены одного года другим. А в традиционной сельской культуре на белорусских землях Новый год как календарный рубеж не играл никакой роли, она была больше ориентирована на природные циклы. Потому тот период, в который мы сейчас отмечаем новогодние праздники, для наших предков знаменовал время, когда старое солнце, старый год, вся природа подходили к пограничному моменту. Самая длинная ночь, все как будто замирает, и рождается новая жизнь. Для сельского жителя, который занимался земледелием, было важно именно рождение нового солнца. Во всех развитых религиях мира к рождению солнца было приурочено рождение главного бога. Эти идеи тесно переплелись в сознании наших предков, в обрядности, песнях. В христианской традиции в этот период мы празднуем Рождество Христово", - сказала Татьяна Володина.

Со временем частью зимних праздников стал и собственно календарный рубеж между этим годом и следующим. Зимние праздники представляли собой единый цикл. В традиционных колядных празднованиях выделялось три ключевых момента - Рождество, Новый год и Крещение. Им соответствовала символика ритуального блюда - кутьи. Постную кутью можно было увидеть на столе в честь Рождества и Крещения, а скоромную (щедрую, богатую) - на Новый год.

"В канун Рождества в деревнях так называемые звездари ходили колядовать со звездой на длинном шесте. А под Новый год разворачивались шествия колядовщиков, которые приходили в дома с магической песней, которая должна была обеспечить хозяевам благополучие, здоровье, богатство. На Крещение и тогда особую роль играла традиция освящения воды. В колядный период большое значение придавалось обеспечению хорошего урожая в будущем году, а также заключению брака, рождению детей. Это нашло отражение в обрядности, гаданиях, играх, ворожбе", - отметила заведующая отделом.

"Празднование Нового года со всеми хорошо известными нам традициями - боем курантов, шампанским, оливье - выделилось только в советское время. Так что это очень поздняя традиция. У наших предков в приоритете было празднование Рождества и всего зимнего цикла, который символизировал возрождение", - добавила Татьяна Володина.


популярное за неделю

Мнение

Вечное Рождество
Вечное Рождество Виталий Портников
Беларусь на пороге большого вызова
Беларусь на пороге большого вызова Валерий Карбалевич
Лукашенко жил за счет иллюзии
Лукашенко жил за счет иллюзии Константин Скуратович
Площадь - есть!
Площадь - есть! Франак Вячорка