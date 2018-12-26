Новогодние традиции белорусов 26.12.2018, 23:24

В традиционных колядных празднованиях белорусов выделялось три ключевых момента.

Заведующая отделом фольклористики и культуры славянских народов Института искусствоведения, этнографии и фольклора Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси Татьяна Володина рассказала БелТА о новогодних традициях белорусов.

"Для магнатов и более богатой шляхты было важно празднование смены одного года другим. А в традиционной сельской культуре на белорусских землях Новый год как календарный рубеж не играл никакой роли, она была больше ориентирована на природные циклы. Потому тот период, в который мы сейчас отмечаем новогодние праздники, для наших предков знаменовал время, когда старое солнце, старый год, вся природа подходили к пограничному моменту. Самая длинная ночь, все как будто замирает, и рождается новая жизнь. Для сельского жителя, который занимался земледелием, было важно именно рождение нового солнца. Во всех развитых религиях мира к рождению солнца было приурочено рождение главного бога. Эти идеи тесно переплелись в сознании наших предков, в обрядности, песнях. В христианской традиции в этот период мы празднуем Рождество Христово", - сказала Татьяна Володина.

Со временем частью зимних праздников стал и собственно календарный рубеж между этим годом и следующим. Зимние праздники представляли собой единый цикл. В традиционных колядных празднованиях выделялось три ключевых момента - Рождество, Новый год и Крещение. Им соответствовала символика ритуального блюда - кутьи. Постную кутью можно было увидеть на столе в честь Рождества и Крещения, а скоромную (щедрую, богатую) - на Новый год.

"В канун Рождества в деревнях так называемые звездари ходили колядовать со звездой на длинном шесте. А под Новый год разворачивались шествия колядовщиков, которые приходили в дома с магической песней, которая должна была обеспечить хозяевам благополучие, здоровье, богатство. На Крещение и тогда особую роль играла традиция освящения воды. В колядный период большое значение придавалось обеспечению хорошего урожая в будущем году, а также заключению брака, рождению детей. Это нашло отражение в обрядности, гаданиях, играх, ворожбе", - отметила заведующая отделом.

"Празднование Нового года со всеми хорошо известными нам традициями - боем курантов, шампанским, оливье - выделилось только в советское время. Так что это очень поздняя традиция. У наших предков в приоритете было празднование Рождества и всего зимнего цикла, который символизировал возрождение", - добавила Татьяна Володина.