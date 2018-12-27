Экономист: Происходит закат «уникальной» модели Лукашенко 27.12.2018, 8:10

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2018 год стал концом сказки для диктатора.

Конец 2018 года похож на страшную сказку. А ведь ничто не указывало на то, что перед Лукашенко встанет во весь рост непростой выбор, пишет tut.by.

Конечно, этот год нельзя было назвать успешным. Начало приходить понимание, что модернизация фактически провалилась и предприятия деревообработки не стали локомотивом экономики.

Скромный рост ВВП был восстановительным, циклическим, после спада предыдущих лет. На новую индустриализацию нет денег, а очень скоро очередные «выборы», на которые надо с чем-то идти.

В 2019 году придется немало заплатить по внешнему долгу, что также не добавляет оптимизма. Надежда была на Россию, которая, как обычно, могла подставить плечо. Но случилась «бурная дискуссия» в Питере, и вот уже вместо приятного Рождества мы имеем непростые переговоры в Кремле и непрозрачные намеки российских депутатов о «воссоединении».

Автор программы «Экономика на пальцах» Сергей Чалый считает, что мы наблюдаем закат «уникальной» белорусской экономической модели. Возможно, мы живем во время смены эпохи, мы находимся на важной исторической развилке.