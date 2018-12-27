Американские биржевые индексы установили рекорд роста за 10 лет 27.12.2018, 8:16

«Доу Джонс» вырос больше чем на тысячу пунктов.

В среду на американских биржах был установлен рекордный за последние десять лет рост. Фондовому рынку удалось немного отбить потери, понесенные им ранее в декабре, сообщает «Голос Америки».

Промышленный биржевой индекс «Доу Джонс» (Dow Jones) вырос больше чем на 1 000 пунктов – это рекордный показатель за всю историю его существования. Рост составил почти 5% благодаря инвесторам, которые возобновили торги после рождественских каникул. Сводный индекс «S&P 500» в течение среды вырос на 5%, высокотехнологичный Nasdaq – на 5,8%.

Впрочем, даже учитывая сегодняшний рекордный рост, нынешний месяц продолжает оставаться для рынка худшим декабрем за последние 87 лет. Последний раз биржи несли подобные потери в декабре 1931 года, в самый разгар Великой Депрессии. 2018-й год в целом стал очень неудачным для американского фондового рынка. По оценке экономистов, в этом году рынки понесли наибольшие потери за последние десять лет.

Больше всего сегодня выросли акции технологических и медицинских компаний, банков, торговых сетей, в том числе, крупных интернет-магазинов. Акции Amazon поставили рекорд роста за последний год. Выросли и акции энергетических компаний. Этому поспособствовал рост стоимости американской нефти, рекордный за последние более чем два года.

По словам экспертов, рынки перешли от стремительного падения к рекордному росту благодаря позитивным новостям. Уолл-Стрит получила сигнал из Вашингтона: президент Трамп все-таки не будет пытаться уволить председателя Федеральной резервной системы (FRS) Джерома Пауэлла.

В понедельник Трамп в очередной раз обрушился с критикой на главу ФРС, которая выполняет роль центробанка, обвинив его в повышении базовой учетной ставки. Это серьезно обеспокоило фондовый рынок: в США президенты традиционно не вмешиваются в работу Федеральной резервной системы, которая не является государственной структурой.

Однако, уже в среду Белый дом поспешил успокоить биржи. В интервью газете Wall Street Journal Кевин Хассетт, советник президента по экономике, заверил, что Трамп не собирается увольнять Пауэлла.