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Сегодня - день рождения Валерия Врублевского

  • 27.12.2018, 8:21

Что мы знаем о героическом соратнике Калиновского.

Валерий Врублевский родился 27 декабря 1836 года в местечке Желудок Лидского уезда (ныне городской поселок в Щучинском районе) в семье безземельного шляхтича Антона Врублевского и Розалии из рода Юровских. Отец его работал лесником, потом казначеем у графа Тизенгаузена.

Окончив в 1853 году Виленскую гимназию, поступил в Петербургский лесной институт (на здании университета установлена мемориальная доска. Во время учебы участвовал в студенческом движении, был членом нелегального революционного кружка, которым руководили революционеры-демократы Зигмунт Сераковский и Ярослав Домбровский.

В 1861—1862 годах он активно участвовал в создании революционной организации на Гродненщине. Вместе с Кастусем Калиновским редактировал, печатал и распространял революционно-демократическую газету «Мужыцкая правда».

Во время восстания 1863—1864 годов Врублевский руководил повстанческими отрядами. Он был сторонником левого крыла «красных» наиболее активных борцов, которые придерживались революционных взглядов, — опоры на крестьянские массы, ликвидации помещичьего землевладения, равных прав всех народов края. Во время боя с казаками 7 августа 1864 года Врублевский был изрублен саблями и тяжело ранен, но выжил.

Немного подлечившись, он эмигрировал во Францию. В Париже руководил демократическими организациями белорусско-польских эмигрантов. Когда 18 марта 1871 во Франции произошла революция и было создано правительство Парижской Коммуны, Врублевский, как и многие другие его соотечественники, активно поддержал революционные устремления парижан.

В этом выступлении он видел «социальную революцию, которая при успехе может перевернуть весь порядок, что существует сейчас в Европе…». В звании полковника (получил накануне восстания) Врублевский предложил коммунарам свои услуги и план военных действий. Вскоре ему было присвоено звание генерала, и он возглавил одну из трех революционных армий, которая защищала южную часть Парижа. В боях Врублевский показал себя умелым, рассудительным и предусмотрительным полководцем и боролся во главе армии до последнего дня существования Парижской коммуны.

Последние годы жизни он провел в Уарвиле (около Парижа) в доме бывшего коммунара и земляка Г. Геншинского. Похоронен в Париже на кладбище Пер-Лашез, возле стены Коммунаров.

Умер 5 августа 1908 года.

В честь генерала названы улицы в Катовицах и Гродно.


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