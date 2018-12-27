закрыть
27 декабря 2018, четверг, 12:02
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Инженер РАН: Крымский мост уплывет в море

4
  • 27.12.2018, 8:26
  • 8,460
Фото: ТАСС

Сотрудник российской Академии наук перечислил ошибки при строительстве.

О сложностях и рисках строительства Крымского моста говорилось еще на этапе его проектировки. Но несмотря на это, оккупанты начали "стройку века", и спустя несколько лет победоносно кричали на эфирах телеканалов.

Хотя автомобильную часть моста ввели в эксплуатацию, геология дна, на котором он стоит, не поменялась и продолжает оказывать свое разрушающее действие. Недавно Министерство по вопросам оккупированных территорий зафиксировали смещение моста, из-за нестабильности морского дна в местах опор, что несет угрозу жизни и здоровью людей. Но в России упорно продолжают не обращать внимание на факты.

На очереди железнодорожная часть моста, проблемы с которой только начинаются. Об этих и других сложностях OBOZREVATEL поговорил со старшим научным сотрудником Института водных проблем РАН, кандидатом геолого-минералогических наук, горным инженером-гидрогеологом Юрием Медоваром.

— Юрий, как профессионал, расскажите про основные проблемы строительства Крымского моста?

— Тут есть очень интересный момент, я внимательно посмотрел структуру этого моста, и то, что проектировщики, по-французски, м*даки — это понятно, они опустили автомобильную дорогу практически до уровня воды, ее просто будет заливать волнами при шторме, это вообще караул.

Но самое главное не это, а то, что они поставили слишком много опор, на которых лежит полотно. Из-за того, что они очень часто стоят, изменился водный обмен между Азовским и Черным морями, от этого гибнут редкие краснокнижные дельфины, которые живут только в Азовском море.

— И создали экологическую проблему.

— Очень серьезную проблему. И что еще получилось, проход для суден очень низкий, его нужно было поднять, но понятно, что там все делалось для того, чтобы не пропускать украинские суда в Азовское море.

Еще один момент, что при большом течение, они примерно в два раза уменьшили широту потока, тем самым увеличив скорость течения, которая приходится как раз на основные опоры. Это значит, что будет увеличен вынос из-под опор илов, полутвердых глин и прочего, что серьезно влияет на устойчивость этих опор.

Недавно на меня вышла женщина — проектировщик этого самого моста. Рассказала, что постоянно слушают все мои замечания по поводу моста, и просит помочь решить проблему с вибрацией.

Я говорю: ребята, при любых ноу-хау, что бы вы там не придумали, там геология формировалась очень давно, не веками и тысячелетиями, а миллионами лет, и по воле случая это место, где построили никому не нужную железку, строить ничего нельзя.

Еще с института нам говорили, что в этом месте строить нельзя, потому что там находятся майкопские, неогеновые, современные четвертичные глины.

Вот знаете, что такое в геологии место "А" — это то место, где по велению господина соорудили никому не нужное сооружение. Вот я был против Олимпиады в Сочи, в субтропиках, мы, конечно, доказали, что все можем, но смыло новую набережную штормами и все. Но люди не слушают ученых, то ли дело Ротенберг (Аркадий Ротенберг, владелец компании, которая занимается строительством Крымского моста, – Ред.), который сказал, что мост 100 лет простоит без ремонта. Но он уже ремонтируется беспрерывно: то трещина, то пролет, то что-то упало, просадки, все удовольствия в одном флаконе.

В Сочи эти недоумки перекрыли реки, которые выносили все на пляж, а пляж гасит волну, и когда есть пляж, энергия волны гасится и не разрушается берег, а в связи с тем, что там вынос прекратился, набережная уплыла, и следующей, скорее всего, в море уплывет Олимпийская деревня.

Вот примерно тоже самое будет и здесь. Тем более, я говорил про ж/д мост, его еще и нет, и вряд ли запустят. Поезда тяжелые, это не легковые машины. Груженный поезд весит примерно 6 тыс. т., вот пойдут эти 6 тыс. т. на две опоры, посмотрим в какую сторону их перекосит.

— То есть они боятся его запускать?

— Так они же его и не пускают, хотели запустить вместе с автомобильным полотном, где Путин проехал на пустом КамАЗе, но это же не приемка моста. Для того, чтобы принимать мост, нужно сделать сосредоточенную нагрузку, чтобы посмотреть, как пошла осадка. А здесь вот что: с одной стороны идет осадка, с другой выпирают сваи, их выталкивает на поверхность, и получается перекос, а на ж/д такого не должно быть, должна быть идеальная поверхность.

Почему были проблемы серьезные с БАМ (Байкало-Амурская железная дорога, – Ред.)? Приезжали американские ученые и не понимали, как она строится на островной мерзлоте? Летом она подтаивает, и насыпь идет вниз вместе с рельсами, соответственно рельсы встают раком, поезда не ходят. То же самое и здесь — в глинах возможны любые катаклизмы.

— Об этих проблемах не только в Украине и России, а и во всем мире твердили еще, когда только было принято решение о строительстве, почему никто не обращал внимание?

— Когда открывали мост, мне звонили с многих каналов, приглашали на эфиры, хотели ткнуть меня носом, мол я все время говорил, что мост строить нельзя, а его построили.

Я им и сказал: "Не построили, а сваяли, вы нарушили все, что можно: законы природы, СНиП и прочее". В Украине об этом говорили, а у нас все молчат.

Даже давал интервью воронежской газете, там спросили, можно ли на вас ссылаться, говорят, что многие боятся критиковать строительство Крымского моста.

— Неужели среди проектировщиков нет специалистов, которые знали, что строить нельзя?

— Были проектировщики, которые понимали, когда в 70-е такой проект завернули. Был один только академик, не буду называть его фамилию, он директор академического института, по телевизору очень как-то мягко напомнил про полутвердые глины и просадку свай. Вот единственный, кто сказал по телевизору и то очень мягко.

— А те, которые строили сейчас?

— А им плевать, какая разница? Им деньги платят, а бабло не пахнет.

— Владимиру Путину ведь должны были объяснить, он должен был понимать…

— Нет, вот этот ничего не понимает, он давно уже с головой не дружит. Он живет в своем мире, в зазеркалье, он ничего не знает. Он и про соцсети не знает, что там девочек сажают не законно, за репосты сидят, вот Пономарев (Лев Пономарев, российский правозащитник, – Ред.) сидит 16 суток за то, что он там что-то репостил. Судов у нас абсолютно нет — это зазеркалье или Королевство кривых зеркал.

— То есть в своем мире Путин верит в то, что этот мост — это самое великое, что он создал?

— Да, как и Олимпиада, за которую мы все там "умирали", а потом у нас медали забрали из-за мельдония, и здесь тоже самое. И обратите внимание, что сейчас вообще перестали вспоминать про Олимпиаду в Сочи. А ради нее уничтожили самшитовую рощу, которая видела еще Александра Македонского, ее погубили.

Я говорил с экологами, восстановить ее можно лет через 500 лет. Вот подумаешь, какая-то реликтовая роща, да хр*н с ней, нам бы вот что: Путин открыл, Путин закрыл.

— Сколько времени они смогут удерживать мост в рабочем состоянии?

— А вот этого я не знаю, это зависит от природы. Там тектоника очень сложная — разломы, землетрясения. Я могу только одно сказать — очень дорого обходится поддержание моста в рабочем состоянии. Сейчас в Лондоне сидит команда проектировщиков, семь человек, круглосуточное дежурство, мониторят, проверяют, фиксируют колебания. Я вот той женщине объяснял, что это геология, и ничего не получится, а она мне: "Нет, мы все под мост ляжем". Хорошо, ложитесь, ради Бога. Будет, как и с предыдущими мостами, их же два было, один немцы пытались строить. Ну, Бог любит троицу, как говорится.


популярное за неделю

Мнение

Вечное Рождество
Вечное Рождество Виталий Портников
Беларусь на пороге большого вызова
Беларусь на пороге большого вызова Валерий Карбалевич
Лукашенко жил за счет иллюзии
Лукашенко жил за счет иллюзии Константин Скуратович
Площадь - есть!
Площадь - есть! Франак Вячорка