Что будет в 2019 году с белорусским рублем? 3 27.12.2018, 8:45

5,153

На курс национальной валюты повлияют несколько факторов.

Белорусский рубль существенно сдал позиции по отношению к трем валютам, которые составляют валютную корзину, пишет zautra.by.

Что с ним происходит и чего стоит ожидать в дальнейшем?

Как отмечает старший аналитик Альпари Вадим Иосуб, на основании одних торгов нельзя говорить о каких-то макроэкономических изменениях в экономике страны, с зарплатами, экспортом или импортом.

— Кстати, недавно мы видели, как все три иностранные валюты падали. Для одновременного и роста, и падения всех трех валют (особенно с волатильностью большей обычного) есть одинаковые микропричины. Могут быть даты, совпадающие с погашением налогов, когда срочно нужны белорусские рубли и крупные предприятия массово продают валюту, чтобы заплатить эти налоги.

Бывает, одному или нескольким крупным предприятиям понадобилась валюта, например, чтобы сделать платеж по валютному кредиту. Объем рынка у нас достаточно скромный (26 декабря по доллару, евро и российскому рублю суммарный объем составлял 40 миллионов долларов, причем почти 30 миллионов приходились именно на доллар). Если кому-то понадобилось порядка 10 миллионов долларов, то такая сумма в течение дня может очень сильно подвинуть котировки. Искать тенденцию здесь не надо.

— Может ли на курсе белорусского рубля сказаться ситуация, которая сейчас складывается у нас с Россией?

— В долгосрочной перспективе отсутствие компромисса по налоговому маневру будет иметь негативные последствия для рубля. Но до Нового года или сразу после него никакой реакции мы, скорее всего, не заметим. Более того, мы можем ее не заметить в течение всего следующего года, поскольку возможный ущерб за этот период — порядка 300 миллионов долларов. Это достаточно скромная сумма, чтобы на нее как-то отреагировали экономика и валютный рынок.

В долгосрочной перспективе это может влиять, в том числе и на валютный рынок через ухудшение платежного баланса при экспорте нефти: тратить на сырую нефть мы будем больше, а получать — меньше. Но это произойдет после того, как де-факто ухудшатся торговые условия с нефтью, во-вторых, когда это случится, эффект будет сколь-нибудь заметным приблизительно через три месяца. Резкой реакции рынка даже в отсутствие любых договоренностей между Путиным и Лукашенко в ближайшее время я бы не ждал.