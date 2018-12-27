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Лучший футболист Беларуси-2017 Михаил Гордейчук покидает БАТЭ

  • 27.12.2018, 8:53
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Михаил Гордейчук

В клубе с пониманием отнеслись к решению нападающего.

29-летний форвард Михаил Гордейчук покидает БАТЭ. Об этом в эфире "Беларусь 5" рассказал будущий председатель правления "желто-синих" Андрей Капский. В Борисове с пониманием отнеслись к решению нападающего, сообщает pressball.by.

Борисовчане в ближайшее время подпишут одного новичка, а после Нового года будут осуществлены еще несколько трансферов. Об этом сказал комментатор Арташес Антонян.


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